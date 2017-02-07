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röveşatayı yaptı derbinin seyri değişti

’un röveşatası gol olmadı ama bunun üzerine Şenol Güneş Talisca’yı çıkartıp Mitrovic’i alınca derbinin seyri değişti.

Sow röveşatayı yaptı derbinin seyri değişti
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği kupa derbisinde taktiği Moussa Sow belirledi!.. Tosic'in atılmasıyla ilk yarıyı 10 kişi tamamlayan Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş 2. devreye oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Ancak 49. dakikada Moussa Sow'un röveşatası direkte patlayınca siyah-beyazlı takımın hocası bu kararından vazgeçti. Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra Güneş, Fenerbahçe kalesini en çok tehdit eden isim olan Talisca'yı kenara çekip yerine stoper Mitrovic'i sahaya sürdü. Bu değişikliğin ardından Beşiktaş'ın oyun planı bozulurken, F.Bahçe oyuna daha çok hakim olmaya başladı. Sow'un röveşatası gol olmadı ama maçın seyrini değiştirdi.

SKRTEL: TÜRK DERBİLERİ İNANILMAZ STRESLİ
'nin Slovak stoperi Martin Skretel, "Fenermahçe formasıyla G.Saray ve Beşiktaş derbileri oynadım. Premier Lig'de Liverpool forması giymiş biri olarak Türk derbilerinin daha çok stresli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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