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Şampiyonlara kupayı verdi

Şampiyonlara kupayı Podolski verdi
Galatasaray U13 takımı, Lukas Podolski'nin daveti ile Almanya'da katıldığı Strassenkicker CUP 2017'de şampiyon oldu. U19 takımı da aynı turnuvada ikinciliği elde etti. U13 takımı tüm maçlarını kazanarak kategorisinde turnuvayı şampiyon tamamlarken kupayı da yıldız oyuncu Lukas Podolski'nin elinden aldı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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