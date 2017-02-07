Özbek&Riekerink tarihe geçebilir

Deplasmanda aldığı Başakşehir yenilgisiyle Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da artık tutunacak tek dal kaldı... Bu sezon UEFA Finansal Fair Play şartlarına uymadığı için Avrupa arenasında boy gösteremeyen Sarı-Kırmızılılar, ligde şampiyon olamazsa 'tarihi' bir başarısızlık yaşayacak. Son 5 sezonda 15 kupanın 10'unu müzesine götüren Galatasaray üç kulvardan birisinde mutlaka mutlu sona ulaştı. Şu anda sadece ligde mücadele eden Cimbom sezon sonunda ipi göğüsleyemezse 6 yıl aradan sonra bir sezonu kupasız tamamlamış olacak. Bu durumda taraftarların hedefinde olan Başkan Durssun Özbek ve teknik direktör Jan Olde Riekerink çok kötü bir şekilde kulüp tarihine geçecek.



ARTIK PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Şu anda lider Beşiktaş'ın 5, ikinci sıradaki Başakşehir'in ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray'ın artık puan kaybına tahammülü kalmadı... Bu hafta evinde Kayserispor'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, ardından Rizespor deplasmanına çıkacak. Cimbom'un 22. haftada Beşiktaş ile Arena'da oynayacağı derbi ise belki de sezonun geri kalanında takımın kaderini belirleyecek.