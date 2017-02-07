Karabük startı verildi

Beşiktaş Kardemir Karabükspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. F.Bahçe maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir program uyguladı.
Beşiktaş Kardemir Karabükspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. F.Bahçe maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir program uyguladı.
YAPILAN HAKSIZLIKÇOK BÜYÜK Kartal' ın Hollandalı futbolcusuBabel, Fenerbahçe karşısındahakemlerin kendilerinikatlettiğini söyledi. Babel, "Yapılanhaksızlık çok büyük. Emeğimizeyazık oldu" diye konuştu.
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