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Karabük startı verildi

Beşiktaş Kardemir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. F.Bahçe maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir program uyguladı.

Karabük startı verildi
Beşiktaş Kardemir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. F.Bahçe maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular taktik ağırlıklı bir program uyguladı.

YAPILAN HAKSIZLIK ÇOK BÜYÜK
Kartal' ın Hollandalı futbolcusu Babel, Fenerbahçe karşısında hakemlerin kendilerini katlettiğini söyledi. Babel, "Yapılan haksızlık çok büyük. Emeğimize yazık oldu" diye konuştu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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