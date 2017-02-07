Hiçbir zaman tribüne oynayan olmadım

Galatasaray'da 10. yılını geride bırakan Hakan Balta, kulüp dergisine konuştu. Saha içinde sakinliğiyle tanınan oyuncu, "Bunun bir spor olduğu her daim aklımınbir köşesinde. Önemli insanlarızbirçok kimse için. Milli takım ve Galatasaray'daforma giyiyoruz. Bunun bilincindehareket ediyorum" dedi.
HOCAMIN DEDİĞİNE BAKTIM Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadığını da belirten Balta, "Hoca ne görev verirse onu yapmakiçin sahaya çıktım. Genelde taraftarınsevdiğifutbolcu tipibu olabilir. Benhiçbir zaman saha dışındakiyapımı saha içi için değiştirmedim.Bunu da kendim için ilkeedindim" ifadelerini kullandı.
STOPER İÇİN TECRÜBE ŞART 12-13 yaşından beri dörtlü savunma içinde ve kenarda oynadığını söyleyen Hakan Balta , "Stoperde tecrübeye de ihtiyac var" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.