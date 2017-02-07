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Hiçbir zaman tribüne oynayan olmadım

“Hocam ne görev verirse onun için sahaya çıktım” diyen , “Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir oyuncu olmadım” ifadesini kullandı.

Hiçbir zaman tribüne oynayan olmadım
Galatasaray'da 10. yılını geride bırakan , kulüp dergisine konuştu. Saha içinde sakinliğiyle tanınan oyuncu, "Bunun bir spor olduğu her daim aklımın bir köşesinde. Önemli insanlarız birçok kimse için. Milli takım ve Galatasaray'da forma giyiyoruz. Bunun bilincinde hareket ediyorum" dedi.

HOCAMIN DEDİĞİNE BAKTIM
Hiçbir zaman tribünlere oynayan bir futbolcu olmadığını da belirten Balta, "Hoca ne görev verirse onu yapmak için sahaya çıktım. Genelde taraftarın sevdiği futbolcu tipi bu olabilir. Ben hiçbir zaman saha dışındaki yapımı saha içi için değiştirmedim. Bunu da kendim için ilke edindim" ifadelerini kullandı.

STOPER İÇİN TECRÜBE ŞART
12-13 yaşından beri dörtlü savunma içinde ve kenarda oynadığını söyleyen Hakan Balta , "Stoperde tecrübeye de ihtiyac var" diye konuştu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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