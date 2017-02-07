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Hedefimiz 9 puan

bu ay içerisinde Osmanlıspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile oynayacaklarını söyleyerek, “Hedefimiz 3 maçta 9 puan” dedi.

Hedefimiz 9 puan
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal bu ay içinde oynayacakları 3 maçın ligdeki durumları açısından çok önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca sırasıyla oynayacakları Osmanlıspor, Alanya ve Konyaspor maçlarından toplam 9 puan beklediklerini söyledi.

LİGDE İLK 5 HESAPLARI
Ligde oynacakları 3 maçı kazandıkları takdirde ilk 5 hesapları içine girebileceklerini ifade eden tecrübeli hoca, "Her maça tek tek bakıyoruz. Bu takımın zorlu süreci kazasız atlatacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR
Teknik Direktörü Yanal bu ay içinde oynayacakları 3 maçın kendileri açısından en kritik süreç olduğunu söyledi. Yanal bu maçları geçtikleri takdirde yollarının aydınlanacağını ifade etti.

YABANCILIK ÇEKMEDİM
Trabzonspor' a devre arasında gelen Olcay Şahan, Bordo-Mavili takımda hiç yabancılık çekmediğini söyledi. Olcay, "Kısa zamanda camiaya alıştım" ifadesini kullandı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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