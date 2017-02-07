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Galatasaray ’ı zorlanmadan geçti

Galatasaray ’ı kolay geçerken, Sinan 15, Pleiss ve Schilb 14’er sayıyla oynadılar

Galatasaray TOFAŞ’ı zorlanmadan geçti
Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta kapanış maçında , sahasında 'ı 82-73 yendi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 11. galibiyetini elde ederken, Bursa temsilcisi 10. mağlubiyetini aldı.

CİMBOM HEP ÖNDE...
İlk perilodu 24-20 önde tamamlayan 2. periyotta farkı açan Galatasaray, Micov ve Tyus ile etkili oldu ve devreye 43-29 önde girdi. 3. periotta Daye, Pleiss ve Micov ile sayı üreten G.Saray son çeyreğe 68-47 önde girdi. Son periyotta TOFAŞ daha dirençli oynasa da sadece farkı eritebildi ve G.Saray maçı 82-73 kazandı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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