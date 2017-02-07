Fenerbahçe ara vermedi Bursa mesaisi başladı

Süper Lig'in 20.Haftasında 11Şubat Cumartesi günü deplasmandaBursaspor ile karşılaşacak olanFenerbahçe, öğle saatlerinde CanBartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlabu maçın hazırlıklarına başladı.İdman 1 saat 10 dakika sürdü.Beşiktaş maçında forma giyen oyuncularrejenerasyonla yetinirken,diğer futbolcular ısınma, koşu vekoordinasyon hareketlerinin ardındançift kale maç yaptı.
SALİH UÇANBURSA'YAYETİŞEBİLİR Dün takımdan ayrı olarak düz koşu yapan Salih Uçan'ın Bursaspor deplasmanına yetişme ihtimalinini olduğu belirtildi. Genç futbolcunun ağrılarının azaldığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.
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