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Fenerbahçe ara vermedi mesaisi başladı

Kupada çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, ligde oynayacağı maçının hazırlıklarına dün start verdi.

Fenerbahçe ara vermedi Bursa mesaisi başladı
Süper Lig'in 20.Haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman 1 saat 10 dakika sürdü. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyonla yetinirken, diğer futbolcular ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

SALİH UÇAN 'YA YETİŞEBİLİR
Dün takımdan ayrı olarak düz koşu yapan 'ın Bursaspor deplasmanına yetişme ihtimalinini olduğu belirtildi. Genç futbolcunun ağrılarının azaldığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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