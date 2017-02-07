Fener seriye bağladı

Beşiktaş'ın Arena'daki 22 maçlık yenilmezlik serisine son veren Fenerbahçe bunu ilk kez yapmadı. Sarı-Lacivertliler Feyenoord'un 9 maçlık kazanma, Konya'nın 18 maç iç saha, Başakşehir'in de 28 maçlık iç-dış saha yenilgisizliğine son verdi.
Pazar gecesi Ziraat TürkiyeKupası'nda Beşiktaş'ıVodafone Arena'da1-0 yenerek çeyrek finale yükselenFenerbahçe bu sezon yine ilklerintakımı olmayı başardı. VodafoneArena'nın açılışından beri içsahada 22 maçtır yenilgi yüzü görmeyenBeşiktaş, yeni stadındailk mağlubiyeti Fenerbahçe'denaldı. İşin ilginci Beşiktaş'ın serisineson veren Fenerbahçe bunubu sezon ilk kez değil, 4. kez yapıyor.Fenerbahçe seri bozma işineUEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoordmaçıyla başladı. Kadıköy'deHollanda ekibini 1-0 yenen Fenerbahçerakibinin 9 maçlık kazanmaserisine de son veriyordu.Fenerbahçe'nin bu sezon serisinibozduğu 2. takım ise Atiker Konyasporoldu.
SERİSİ OLAN YOK! FENER'LE OYNAMAYAN VAR Ligin ilk yarısında Fenerbahçemaçına kadar sahasında 18 maçlıkyenilmeme serisi olan AtikerKonyaspor, Sarı-Lacivertliler'e1-0 yenilince bu seri de bitiyordu.Fenerbahçe'nin serisini bitirdiği3. takım ise Medipol Başakşehiroldu. Ligde 28 maçtır yenilmeyenBaşakşehir, Fenerbahçe'ye 1-0yenilince bu seri de tarihteki yerinialmış oldu. Ama her şeye rağmenkolay görünen maçlarda çok puankaybeden Fenerbahçe ligde liderin9 puan gerisinde bulunuyor.
EMENİKE: OYNAMAK İÇİNSABIRSIZLANIYORUM! Yeniden takımla birlikte idmanlara çıkan Emenike, "Ben hazırım.Oynamak için sabırsızlanıyorum.Takımıma katkı vermek istiyorum.Ama kararı hocam verecek" dedi.
SESSİZ VEDERİNDEN 10 GOL
BU sezon sakatlıklarla çok uğraşan Robin Van Persie yine de Beşiktaşderbisiyle birlikte gol sayısını 10 çıkartmayı başardı. Hollandalı yıldız sağlıklı kalırsa sezonun geri kalanı için Fenerbahçe'nin umudu olacak.
HASAN ALİTAKTİK GEREĞİ İLERİ ÇIKMADI Fenerbahçe'de hücuma verdiği katkı ile bildiğimiz Hasan AliKaldırım'ın pazar gecesi oynanan derbideki aşı defansif görüntüsü herkesi şaşırtmıştı.
SAVUNMADA ÇAKILI KALDI
Ancak Advocaat'ın kendisine "Gerek olmadıkça savunmadaki yerini kaybetme. Quaresma'ya dikkat et" dediği öğrenildi.
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