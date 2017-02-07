Yol Durumu
  1. Fenerbahçe ara vermedi Bursa mesaisi başladı
  2. Sow röveşatayı yaptı derbinin seyri değişti

Fener seriye bağladı

'ın Arena'daki 22 maçlık yenilmezlik serisine son veren bunu ilk kez yapmadı. Sarı-Lacivertliler Feyenoord'un 9 maçlık kazanma, Konya'nın 18 maç iç saha, Başakşehir'in de 28 maçlık iç-dış saha yenilgisizliğine son verdi.

Fener seriye bağladı
Pazar gecesi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe bu sezon yine ilklerin takımı olmayı başardı. Vodafone Arena'nın açılışından beri iç sahada 22 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, yeni stadında ilk mağlubiyeti Fenerbahçe'den aldı. İşin ilginci Beşiktaş'ın serisine son veren Fenerbahçe bunu bu sezon ilk kez değil, 4. kez yapıyor. Fenerbahçe seri bozma işine UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord maçıyla başladı. Kadıköy'de Hollanda ekibini 1-0 yenen Fenerbahçe rakibinin 9 maçlık kazanma serisine de son veriyordu. Fenerbahçe'nin bu sezon serisini bozduğu 2. takım ise Atiker Konyaspor oldu.

SERİSİ OLAN YOK! FENER'LE OYNAMAYAN VAR
Ligin ilk yarısında Fenerbahçe maçına kadar sahasında 18 maçlık yenilmeme serisi olan Atiker Konyaspor, Sarı-Lacivertliler'e 1-0 yenilince bu seri de bitiyordu. Fenerbahçe'nin serisini bitirdiği 3. takım ise Medipol Başakşehir oldu. Ligde 28 maçtır yenilmeyen Başakşehir, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilince bu seri de tarihteki yerini almış oldu. Ama her şeye rağmen kolay görünen maçlarda çok puan kaybeden ligde liderin 9 puan gerisinde bulunuyor.

EMENİKE: OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM!
Yeniden takımla birlikte idmanlara çıkan Emenike, "Ben hazırım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımıma katkı vermek istiyorum. Ama kararı hocam verecek" dedi.

SESSİZ VE DERİNDEN 10 GOL
BU sezon sakatlıklarla çok uğraşan Robin Van Persie yine de siyle birlikte gol sayısını 10 çıkartmayı başardı. Hollandalı yıldız sağlıklı kalırsa sezonun geri kalanı için Fenerbahçe'nin umudu olacak.

HASAN ALİ TAKTİK GEREĞİ İLERİ ÇIKMADI
Fenerbahçe'de hücuma verdiği katkı ile bildiğimiz Hasan Ali Kaldırım'ın pazar gecesi oynanan derbideki aşı defansif görüntüsü herkesi şaşırtmıştı.

SAVUNMADA ÇAKILI KALDI
Ancak Advocaat'ın kendisine "Gerek olmadıkça savunmadaki yerini kaybetme. Quaresma'ya dikkat et" dediği öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar