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’e 24 maç ceza!

Sırp yıldızın kırmızı gördükten sonra başkasının akreditasyon kartıyla tribüne çıktığı belirtilmişti... Disiplin talimatnamesine göre bunun cezası 8-24 maç!

Dusko Tosic’e 24 maç ceza!
Van Persie ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gören Beşiktaşlı Dusko Tosic sezonu kapatabilir...

TFF NE YAPACAK?
Sırp yıldızın oyundan atıldıktan sonra başkasının akreditasyon kartını boynuna takıp maçı tribünden izlediği öne sürülmüştü. Eğer bu iddialar doğruysa Tosic'in başı büyük derde girecek. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında, "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir" ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili TFF'nin takınacağı tavır berakma bekleniyor
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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