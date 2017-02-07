Derbi mahkemelik

Türkiye'nin gündeminde Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var... Futboldan çok olaylarıyla konuşulan derbi sonrası ezeli rakipler arasındaki gerilim daha da artacak... Van Persie ile Tosic arasındaki kavga, çıkış tüneli ile soyunma odası koridorlarlarında yaşananlar, sahaya giren taraftarlar ve derbi bitimi yapılan açıklamalarla gündemi sarsan derbi uzun bir süre daha konuşulacağa benziyor. Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin saha içindeki olaylı mücadelesi şimdi hukuki bir boyuta taşınıyor. Birbirinden şikayetçi olan ezeli rakipler TFF ve mahkemeler nezninde haklarını arayacak. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin bundan sonra atacağı adımlar:



BEŞİKTAŞ CEPHESİ

- MAÇ içinde ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili tüm görüntüler TFF'ye gönderilecek. Van Persie ile ilgili "Tüm oyuncuları ve taraftarları tahrik ettiği için" şikayette bulunulacak.

- Beşiktaş cephesi, Şenol Güneş'e devre arasında koridorda saldırı yapıldığını iddia ediyor. Kamera görüntüleri taranacak ve geniş kapsamlı bir rapor TFF'ye yollanacak.

-YÖNETİM taraftarların sahaya girmesinin tek sorumlusunun Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel olduğunu savunuyor. Ağır tahrik olduğu için ceza verilmemesi istenecek.

-Futbol Federasyonu nezninde hakkını arayacak olan Beşiktaş ardından mahkemeye giyecek. Fenerbahçe hakkında 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunulacak.



F.BAHÇE CEPHESİ

-YÖNETİME göre Şenol Güneş, Kjaer'e fiziki saldırıda bulundu. Kameraya yansıyan görüntülerden dolayı TFF'ye başvurulacak.

-iddialara göre devre arasında Marcelo, Sktrel'e kafa attı. Maç bitimi ise bu kez Oğuzhan, Alper'le kavga etti. Fenerbahçe görüntüleri araştırıp, TFF'ye rapor olarak sunacak.

-F.bahçe cephesi, statta can güvenliklerinin tehdit altında kaldığını düşünüyor. Hasan Çetinkaya'nın kafasının yarılması delil olarak gönderilecek.

-SAHAYA giren taraftarlara dikkat çeken yönetim, emsal olayları da TFF'ye gösterecek. En ağır cezanın verilmesi istenecek.



ÇEBİ: ARTIK BUNDAN SONRA TOP FEDERASYONDA

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi derbide yaşananları değerlendirdi... Çebi, "Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonunda. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları kurumlar verecek. Herkes haklarını federasyonda arayacak. Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak" dedi.







