Yol Durumu
  1. 2017'de yeniden doğacağız
  2. Hiçbir zaman tribüne oynayan olmadım

Daha öğreneceğim çok şey var

’un genç yıldızı , “Henüz yolun başındayım. Daha öğreneceğim çok şey var” dedi.

Daha öğreneceğim çok şey var
Trabzonspor' da gösterdiği performansla bir anda ilk 11'in değişmez ismi olan Yusuf Yazıcı, henüz yolun başında olduğunu söyledi. Bordo-Mavili oyuncu, "Henüz yolun başındayım. Daha öğreneceğim çok şey var. Ersun hocamla çalışmaktan dolayı çok memnunum. Onunla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Her gün yeni birşey öğreniyorum. Trabzonspor ligin 2. yarısında fırtına gibi esecek. Hedefimiz en kötü olasılıkla ligi 5. sırada bitirmek. Bunu başaracak güçte olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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