Büyük maçların adamı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef de Souza, bu sezon büyük maçlarda büyük oynuyor. Derbi maçlarda Fenerbahçe'nin kaleyi kapatmasındaki en önemli faktör olan Brezilyalı ön libero pazar gecesi de Beşiktaş'ın silahlarına nefes aldırmadı. Büyük maçların büyük oyuncusu olan Josef hırsıyla da takım arkadaşlarına sinerji verdi.
JOSEF: KUPA GELMELİ...
Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Josef, "Yine de sadece bir galibiyet.Bu zaferi kupa ile taçlandırmakisteriz. Ligde, kupada ve UEFA AvrupaLigi'nde sonuna kadar en iyi şekildemücadele edeceğiz" diye konuştu.
TAKIMINIATEŞLİYOR
JOSEF'İN orta sahadaki büyük gayreti yanında oynayan takım arkadaşlarını da ateşliyor. Taşlar yerine oturunca da Fener zor gol yiyor!
SANAL ALEMDE VOLKAN'A DESTEK
Maçın son bölümünde Beşiktaşlı bir taraftarın tribünden atlayıp Volkan'ın üzerine koşması Fenerliler'in tepkisini çekti. Fenerliler, "Volkan sadece topla yere yattı. Tahrik olmak isteyenler zorla tahrik oldu" dediler.
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