Yol Durumu
  1. Haddini bil futbol cahili
  2. Ver Lens’e gerisine karışma

Advocaat İspanya’da

Advocaat İspanya’da
Teknik Direktörü , UEFA AVrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın hazırlık maçını izlemek için dün İspanya'ya gitti. Krasnodar, Rusya Ligi'nde devre arası tatili olduğu için hazırlık kampını İspanya'da geçiriyor.
Etiketler: ,
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar