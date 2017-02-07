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ilk 11’e dönüyor

zirveye çıktı. Yıldız oyuncu Karabük önünde ilk 11’de forma giyecek.

Aboubakar ilk 11’e dönüyor
Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un şampiyonluğunda başrol oynayan Aboubakar ülkesinde milli kahraman ilan edildi. Şampiyonluğu getiren golü atan Kamerunlu futbolcu bir anda dikkatleri üstüne çekti.

GÜNEŞ'İ SEVİNDİRDİ
Mısır ile oynanan karşılaşmada usta bir vuruşla jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Aboubakar'ın bu performansı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çok mutlu etti. Tecrübeli hocanın Cenk Tosun'u Kardemir Karabükspor karşısında yedek soyundurmayı düşündüğü, Aboubakar'ı ise ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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