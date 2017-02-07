Aboubakar ilk 11’e dönüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un şampiyonluğunda başrol oynayan Aboubakar ülkesinde milli kahraman ilan edildi. Şampiyonluğu getiren golü atan Kamerunlu futbolcu bir anda dikkatleri üstüne çekti.



GÜNEŞ'İ SEVİNDİRDİ

Mısır ile oynanan karşılaşmada usta bir vuruşla jeneriklere geçecek güzellikte bir gol atan Aboubakar'ın bu performansı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çok mutlu etti. Tecrübeli hocanın Cenk Tosun'u Kardemir Karabükspor karşısında yedek soyundurmayı düşündüğü, Aboubakar'ı ise ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi