2017'de yeniden doğacağız

Trabzonspor Başkanı 2017 yılına yeni statlarında yenilenen bir takımla girdiklerini söyledi. Muharrem Usta, “Bu yıl yeniden doğcağız. Tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Muharrem Usta,Trabzonspor Dergisi'neyaptığı açıklamadayönetim kurulu olarak birlik ve beraberlikiçinde yollarına devam ettiklerinibildirdi. 2017 yılına, yenistatlarında yenilenen bir takımlagirdiklerini belirten Başkan Usta,"2017, Trabzonspor'un doğuşununellinci, yeniden doğuşunun iseilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen'Israr ve inatla Trabzonspor' diyor,bütün bu yeniliklerin itici gücüyle,olanca enerjimizle çalışmalarımızadevam ediyoruz. Kenetlenmiş bircamia ve desteğini esirgemeyen taraftarlarbu yükselişimize hız katacak, inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.Usta, yazısında, kulübün yenidendoğuşu için çıktıkları yolda, hızlayükselen bir ivmeye kavuşmayı temenniettiğini ifade etti.
DEVRE ARASI KRİTİK TAKVİYELER YAPTIK Ligde 16 haftalık ilk bölümü 13. sırada tamamladıklarını anımsatan Usta, hataları düzeltmek, eksikleri tamamlayabilmek için devre arasında takıma kritik takviyeler yaptıklarını aktardı.Yeni statlarına da değinen Başkan Muharrem Usta, "18 Aralık'ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işçi, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğinin ürünü. Stadyumumuz birçok özelliğiyle bünyesinde ilkleri barındırıyor" diye konuştu.
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