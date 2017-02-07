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2017'de yeniden doğacağız

Trabzonspor Başkanı 2017 yılına yeni statlarında yenilenen bir takımla girdiklerini söyledi. , “Bu yıl yeniden doğcağız. Tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

2017de yeniden doğacağız
, Trabzonspor Dergisi'ne yaptığı açıklamada yönetim kurulu olarak birlik ve beraberlik içinde yollarına devam ettiklerini bildirdi. 2017 yılına, yeni statlarında yenilenen bir takımla girdiklerini belirten Başkan Usta, "2017, Trabzonspor'un doğuşunun ellinci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen 'Israr ve inatla Trabzonspor' diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenetlenmiş bir camia ve desteğini esirgemeyen taraftarlar bu yükselişimize hız kataca k, inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Usta, yazısında, kulübün yeniden doğuşu için çıktıkları yolda, hızla yükselen bir ivmeye kavuşmayı temenni ettiğini ifade etti.

DEVRE ARASI KRİTİK TAKVİYELER YAPTIK
Ligde 16 haftalık ilk bölümü 13. sırada tamamladıklarını anımsatan Usta, hataları düzeltmek, eksikleri tamamlayabilmek için devre arasında takıma kritik takviyeler yaptıklarını aktardı.Yeni statlarına da değinen Başkan Muharrem Usta, "18 Aralık'ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi, devlet büyüklerimizin üstün gayretleri ve yüzlerce işçi, usta, yönetici ve mimarın üç senelik hummalı çalışmasının, özveri ve emeğinin ürünü. Stadyumumuz birçok özelliğiyle bünyesinde ilkleri barındırıyor" diye konuştu.
Etiketler:
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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