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Ve Dortmund’da

gelecek sezondan itibaren Dortmund’da oynayacak

Ve Ömer Toprak Dortmund’da
Dortmund Ömer Toprak'ı transfer etti. Bayer Leverkusen forması giyen 27 yaşındaki milli stoper ile 4 yıllık anlaşma yapıldığı açıklandı. Anlaşma sezon sonunda geçerli olacak.

BONSERVİSİ AÇIKLANMADI
Ömer Toprak için Dortmund'un Bayer Leverkusen'e ödeyeceği bonservis bedeli hakkında bir açıklama yapılmadı. Milli oyuncu transferi hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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