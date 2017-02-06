Van Persie imzası

DÜN gece Vodafone Arena'da ilkler yaşanırken, maça damgasını vuran isim Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie oldu. Sarı-Lacivertliler dün gece hem Beşiktaş'a Arena'daki ilk yenilgisini tattırdı hem de 34 yıl aradan sonra Beşiktaş'ı bir kupa maçında saf dışı bıraktı. Maçın hemen başında Oğuzhan Özyakup ile adeta bir sinir harbine giren Van Persie geri adım atmadı! Maçın 41. dakikasında bir Fenerbahçe kontratağında Tosic'i ekarte etmek için Sırp stopere sert bir faul yaptı. Bu faul sonrası Tosic'in üzerine yürüdüğünü gören RVP bekledi. Tosic kafayı atınca Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. RVP ise pozisyonu sarı kartla atlattı. Bu dakikada saha içinde futbolcular birbirleriyle tartışmaya girdi.



LENS'İN HARİKA PASINI GERİ ÇEVİRMEDİ

İlk yarıdaki gerilimin galibi olan Van Persie, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynamasına karşın eksik kalan Beşiktaş karşısında efektif ve etkili olmaya çalıştı. 73. dakikada Lens'in harika pasında topa net bir vuruş yapan Van Persie, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Skoru koruyan Fenerbahçe ligdeki sıkıntılı günlerinin ardından nefes aldıran bir zafer kazandı. Sarı-Lacivertli takım kupada çeyrek finale yükselirken Beşiktaş son 16 turunda elenerek kupa defterini kapattı.



GÜNEŞ: RVP ÇOK İYİ PROFESYONEL OLMUŞ

Şenol Güneş maçtan sonra F.Bahçe önünde provokasyonlara uğradıklarını söyledi. Kjaer'le yaşadığı tartışmaya değinen Güneş, "Benim Kjaer'le işim yok ki onun ne işi var orada. Nereden çıktı anlamadım ki. Benim niye üstüme geldi anlamayamadım" diye konuştu.



HAKEM DE İZİN VERDİ

Van Persie'yi de eleştiren Şenol Güneş, "Konuşmaları, tavırları, itişleri, gülmeleri, hareketleri davranışları bir garipti. RVP çok iyi profesyonel olmuş. Hakem de buna izin verdi" ifadesini kullandı.



34 YILLIK HESAP DÜN GECE KAPANDI

Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı elemeyi başaran Fenerbahçe, en son 34 yıl önce bunu gerçekleştirmişti. Bu karşılaşma öncesi ezeli rakibini 4 Mayıs 1983'te Türkiye Kupası'ndan elerken, bu tarih öncesinde de 1978 ve 1979'da bunu başarmıştı. Fenerbahçe 34 yıllık süreçte Beşiktaş ile tam 9 kez kupada karşı karşıya gelmiş ve hepsinde üstünlük kuran taraf Siyah-Beyazlı ekip olmuştu. F.Bahçe hem hesabı kapattı hem de yeni stadında Beşiktaş'ı yenen ilk takım oldu.