Melo’dan hakem tepkisi

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan sanal alemi sallayan bir paylaşım geldi. Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta sürdüren Melo, "Yeter artık TFF, Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma" yorumunda bulundu. Melo'nun bu yorumunun ardından Sarı- Kırmızılı taraftarlar mesajın altına sevgi dolu mesajlar yazdılar.