Yol Durumu
  1. Ve Ömer Toprak Dortmund’da
  2. Aslan’da çifte şok!

’dan hakem tepkisi

Melo’dan hakem tepkisi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan sanal alemi sallayan bir paylaşım geldi. Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta sürdüren Melo, "Yeter artık TFF, Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma" yorumunda bulundu. Melo'nun bu yorumunun ardından Sarı- Kırmızılı taraftarlar mesajın altına sevgi dolu mesajlar yazdılar.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar