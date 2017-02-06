Kartal ağır yaralı

Beşiktaş derbiden yara alarak çıktı. Siyah-beyazlı takımın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, sinirlerine hakim olamayarak Robin Van Persie'nin üstüne yürüdü ve Hollandalı yıldıza kafa attı. Direkt kırmızı kart gören Tosic takımını kritik maçta 10 kişi bıraktı. Tecrübeli oyuncu sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve saha içinde Van Persie'yi kovaladı! Ancak araya giren takım arkadaşları olayın daha da büyümesini engelledi. Tosic'in davranışlarını rapor eden maçın hakemi Ali Palabıyık'ın bu raporu Federasyon'a vereceği öğrenildi. Bu durumda Beşiktaşlı Tosic'in alacğı ceza daha da artabilir. Bu sezon ilk kez kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu Dusko Tosic, Kara Kartal ile yeni sözleşme imzalamıştı.



VODAFONE ARENA'NIN BÜYÜSÜ BOZULDU

Beşiktaş dün sadece bir derbi kaybetmedi. Aynı zamanda sahası Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini de aldı. Siyah-beyazlılar, Arena'daki ilk yenilgisini ezeli rakibi Fenerbahçe'den almasının şokunu da yaşıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbiden sonra hem kupaya veda etti hem de Tosic'i kaybetti. Üstüne üstlük müthiş bir hava yakaladığı Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisi de son buldu.



