Yol Durumu
  1. Arena’nın fethi 2017
  2. Ve Ömer Toprak Dortmund’da

için zirve toplantısı

Hakan Çalhanoğlu için zirve toplantısı
Bayer Leverkusen futboldan 4 ay men cezası alan Hakan Çalhanoğlu konusunda kulüp avukatlarıyla birlikte harekete geçecek. Leverkusen CEO'su Michael Schade, Hakan'ın maaş ve antrenman konularının açıklığa kavuşması gerektiğini ifade etti.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar