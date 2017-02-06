Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'ye elendiği maçtan sonra söylediği sözlerle büyük tepki gördü. Vodafone Arena'daki ilk yenilgi ile kupaya veda eden Orman'ın "Zaten Süt Kupası" mazeretine Tür- kiye'nin 2 numaralı kupasında çeyrek finale kalan 8 takımın taraftarının yanı sıra kendi taraftarları da "Emeğe saygı başkan! Sahamızda nasıl kaybederiz. Yenilince Süt Kupası mı oldu! Fikret Orman hayatında kaç kupa görmüş, kupa beğenmiyor" diyerek tepki gösterdi.
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aziz bey konuş seni dinliyoruz hollandalı topcuyu begendinmi iyi oynuyormu
Biz yenilmedik hala nağmalubuz arenada. 10 kişi kalmış Beşiktaşı ofsaytten attığı golle çirkeflikle pislikle yine yenemediniz. sevinin ey ..............
sayın başkan bu bir süt kupası niçin bukara ağlıyorsun kazansaydın bulafı söyleyecekmiydin erkekçe konuş
Beşiktaş, sizin ve Şenol hocanın yüzünden kupadan elendi.
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