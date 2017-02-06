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Emeğe saygı başkan!

Maçtan sonra Türkiye Kupası için “Çok önemli değil Süt Kupası” diyen ’a taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, “Emeğe saygı başkan” yorumları yapıldı

Emeğe saygı başkan!
Beşiktaş Başkanı , Fenerbahçe'ye elendiği maçtan sonra söylediği sözlerle büyük tepki gördü. Vodafone Arena'daki ilk yenilgi ile kupaya veda eden Orman'ın "Zaten Süt Kupası" mazeretine Tür- kiye'nin 2 numaralı kupasında çeyrek finale kalan 8 takımın taraftarının yanı sıra kendi taraftarları da "Emeğe saygı başkan! Sahamızda nasıl kaybederiz. Yenilince Süt Kupası mı oldu! Fikret Orman hayatında kaç kupa görmüş, kupa beğenmiyor" diyerek tepki gösterdi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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veli kaya veli kaya

aziz bey konuş seni dinliyoruz hollandalı topcuyu begendinmi iyi oynuyormu

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evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 12:51
knnbjk knnbjk

Biz yenilmedik hala nağmalubuz arenada. 10 kişi kalmış Beşiktaşı ofsaytten attığı golle çirkeflikle pislikle yine yenemediniz. sevinin ey ..............

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evet1
hayır1
cevapla 06.02.2017 12:13
recep g&#252;l recep gül

sayın başkan bu bir süt kupası niçin bukara ağlıyorsun kazansaydın bulafı söyleyecekmiydin erkekçe konuş

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evet3
hayır2
cevapla 06.02.2017 10:42
ismet ismet

Beşiktaş, sizin ve Şenol hocanın yüzünden kupadan elendi.

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evet3
hayır1
cevapla 06.02.2017 10:37
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