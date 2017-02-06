Cimbom’da kazan kaynıyor!

Kupaya veda eden Galatasaray’da Riekerink bir kez daha şimşekleri üzerine çekti. Yönetime de taraftarın büyük tepkisi var. Ligde de kopuş gerçekleşirse camiayı zor günler bekliyor. Sakatlık haberleri de işin tuzu biberi oldu
Ziraat Türkiye Kupası'ndaMedipol Başekşehir'e2-1 yenilerekelenen Galatasaray'da kazankaynamaya başladı. Sarı-Kırmızılıtaraftarların Başakşehirmaçında yönetimi yüksek sesleistifaya davet etmesi ilk sinyallerivermişti. Sanal alemde deGalatasaray taraftarının tepkisidevam etti. Teknik direktörRiekerink şimşekleri yenidenüzerine çekti. Kayserispor,Çaykur Rizespor ve Beşiktaşderbisiyle birlikte Süper Lig'dede kopuş yaşanırsa Hollandalıteknik adamın takımın başındakalması zor görünüyor. Amayönetim için de işler pek iç açıcıdeğil. Taraftarın asıl tepkisizaten yönetime. Sarı-Kırmızılıcamiada muhalefet de yavaşyavaş sesini yükseltmeyebaşladı. Yönetimin Riekerinkile toplantı yapmasıbekleniyor.
ÜÇ MAÇI DA KAZANMAK ŞART Yönetim ilk olarak Riekerink'tenKayseri, ÇaykurRize ve Beşiktaş derbilerininmutlak surette kazanılmasını isteyecek.Aksi taktirde bu maçlardaalınacak kötü sonuçlartaraftarın tepkisini daha da yukarıçekebilir. Ancak bu kritikhatalarda Selçuk,Sneijder veözellikle de Carole'dengelensakatlık haberRiekerink'inelini kolunu bağlamışdurumda.
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