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Cimbom’da kazan kaynıyor!

Kupaya veda eden ’da Riekerink bir kez daha şimşekleri üzerine çekti. Yönetime de taraftarın büyük tepkisi var. Ligde de kopuş gerçekleşirse camiayı zor günler bekliyor. Sakatlık haberleri de işin tuzu biberi oldu

Cimbom’da kazan kaynıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başekşehir'e 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'da kazan kaynamaya başladı. Sarı-Kırmızılı taraftarların Başakşehir maçında yönetimi yüksek sesle istifaya davet etmesi ilk sinyalleri vermişti. Sanal alemde de Galatasaray taraftarının tepkisi devam etti. Teknik direktör Riekerink şimşekleri yeniden üzerine çekti. Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş derbisiyle birlikte Süper Lig'de de kopuş yaşanırsa Hollandalı teknik adamın takımın başında kalması zor görünüyor. Ama yönetim için de işler pek iç açıcı değil. Taraftarın asıl tepkisi zaten yönetime. Sarı-Kırmızılı camiada muhalefet de yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladı. Yönetimin Riekerink ile toplantı yapması bekleniyor.

ÜÇ MAÇI DA KAZANMAK ŞART
Yönetim ilk olarak Riekerink'ten Kayseri, Çaykur Rize ve Beşiktaş derbilerinin mutlak surette kazanılmasını isteyecek. Aksi taktirde bu maçlarda alınacak kötü sonuçlar taraftarın tepkisini daha da yukarı çekebilir. Ancak bu kritik hatalarda Selçuk, Sneijder ve özellikle de Carole'den gelen sakatlık haber Riekerink'in elini kolunu bağlamış durumda.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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