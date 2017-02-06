Çetinkaya’nın başı yarıldı

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Tribünden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya Fenerbahçe doktorları soyunma odasında müdahale etti. Çetinkaya kanlar içinde kaldı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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