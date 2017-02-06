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Çetinkaya’nın başı yarıldı

Çetinkaya’nın başı yarıldı
Tribünden atılan cisimlerin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya Fenerbahçe doktorları soyunma odasında müdahale etti. Çetinkaya kanlar içinde kaldı.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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