Aslan’da çifte şok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda MedipolBaşakşehir ile oynanan maçta yaşadıklarısakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyenSelçuk İnan, Wesley Sneijder veLionel Carole hakkında sakatlık raporuyayınlandı.
MR'LAR ENDİŞELENDİRDİ Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'inüst adalelerinde zorlanmatesbit edilirken kötü haber Carole'dengeldi. Sağ ayak bileğinedarbe alan ve ayak bileği dönen LionelCarole'ün ise yapılan MRtetkikinde sağ ayak bileği dış yanbağlarında zedelenme, ödem ve kemikkontüzyonu tespit edildi. Sneijder Kayserisadece maçında yer alamayacakancak Lionel Carole'ün birkaç haftasahalardan uzak kalması bekleniyor.
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