Aslan’da çifte şok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemeyen Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole hakkında sakatlık raporu yayınlandı.



MR'LAR ENDİŞELENDİRDİ

Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'in üst adalelerinde zorlanma tesbit edilirken kötü haber Carole'den geldi. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edildi. Sneijder Kayseri sadece maçında yer alamayacak ancak Lionel Carole'ün birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.