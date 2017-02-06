Arena’nın fethi 2017

Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 1-0 yenen Sarı-Lacivertliler hem çeyrek finale yükseldi hem de ezeli rakibine Vodafone Arena'da ilk yenilgiyi tattırdı... 6. dakikada Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açınca pozisyon kaçtı. 35. dakikada Beşiktaş en net gol pozisyonunu yakaladı. Quaresma'nın sağdan içeri ortaladığı topla altı pasta buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Tosic, Van Persie'ye yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Beşiktaş böylece 10 kişi kaldı.



SOW YiNE RÖVEŞATA iLE ATIYORDU

49. dakikada Moussa Sow yine röveşata ile ağları sarsıyordu ama bu kez direk gole izin vermedi. 63. dakikada Lens'in sağ çizgiden yerden sert ortasına son anda Fabri dokundu. 73. dakikada Alper hızlı çıkıp Lens'i defans arkasına kaçırdı. Lens'in arka direğe ortasına Van Persie dokundu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 87. dakikada Ozan Tufan mutlak pozisyonu harcadı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince turu geçen Fenerbahçe oldu.



