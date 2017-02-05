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gece yarısı 'a geldi

THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan 'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu 'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı.



Brezilya'nın efsane ismi , İspanya'dan Türkiye'ye geldi.

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THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan 'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı.

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Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Brezilyalı yıldız, İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketine ortak olmak için geldi.

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Ronaldinho'nun ayrıca Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi.

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Aralık ayında gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takımının bindiği uçağın düşmesi nedeniyle ziyaretini geciktirdiği öğrenildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 14:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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niyazı niyazı

bi ara beşiktaşı kazıklayacaktı beşiktaş iyi kurtuldu bakalım bu sefer hedefte kim var

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evet0
hayır0
cevapla 05.02.2017 19:08
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