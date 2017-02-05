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Riekerink’ten 3 değişiklik

Akhisar’a 6 atan kadroya göre 3 değişiklik vardı. Cenk, Ahmet, de Jong ilk 11’de başladı

Riekerink’ten 3 değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

KRİTİK HAMLE
Sarı-kırmızılı teknik adam, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi. G.Saray'da Muslera ve Hakan maç kadrosunda yer almadı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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