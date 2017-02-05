Riekerink’ten 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



KRİTİK HAMLE

Sarı-kırmızılı teknik adam, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi. G.Saray'da Muslera ve Hakan maç kadrosunda yer almadı.