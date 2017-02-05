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Özbek&Riekerink istifa!

Başakşehir’e elenen G.Saray’da taraftarlar, “Cimbom halkındır, lisenin değil. ... İstifa... Özbek, Riekerink istifa” diye tempo tuttu. Taraftarlar, Selçuk ve Sabri’yi de ateş püskürdü

Özbek&Riekerink istifa istifa!
Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçının ikinci yarısından itibaren yönetim ve teknik direktör Riekerink'i ya davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cimbom halkındır, liseli başkan istemiyoruz. İstifa... İstifa... Dursun Özbek, Riekerink istifa" şeklinde tempo tuttu. Galatasaray'a gönül veren taraftarların hedefindeki diğer isimler ise Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu idi. Taraftarlar, "Çin'e gitsene Çin'e gitsene... Selçuk- Sabri Çin'e gitsene" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar maçtan sonra sosyal medyada takıma ve yönetime olan kızgınlıklarını devam ettirdi. Galatasaray taraftarı, "Yeter artık. ve Riekerink ile yola devam edilmez" mesajları attı.

RİEKERINK PROTESTOLARI DUYMAMIŞ
Riekerınk, "Bir agresiflik sıkıntısı vardı. Takımımız agresif değildi. Maçın başında Sneijder'in sakatlığı oldu. Başakşehir daha agresifti" dedi. Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Riekerink, "Yediğimiz ilk gol ofsayttı. İkinci gol şanssız bir gol. Önümüzde sportmenlik dışı bir pozisyon vardı. Josue'nin pozisyonu kabul edilemez, sportmenlik dışı bir davranıştı" diye konuştu. "Riekerink istifa" tezahüratlarıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Hollandalı hoca, "Duymadım" yanıtını verdi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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