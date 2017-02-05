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Önce bekle sonra vur

F.Bahçe Teknik Direktörü futbolcularına, “Önce bekleyin sonra vurun. Rakibin pas bağlantısını kesersek işi bitiririz”dedi

Önce bekle sonra vur
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Beşiktaş'ı imha planını belirledi. Kayserispor maçından sonra Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkan Hollandalı hoca Siyah-Beyazlı takımı kupadan elemeyi kafasına koydu. Orta sahada Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hoca ayrıca Beşiktaş'ın pas bağlantısını keserek oyunda üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor. Rakip takımda yer alan Talisca, Atiba, Oğuzhan durdurarak pas trafiğini kesmek isteyen bunu başardıktan sonra bitirici darbeyi vurarak Siyah-Beyazlı takımı kupa dışına itmeyi düşünüyor.

PAS TRAFİĞİNİ KESMEK TURU GETİRİR
Advocaat oyuncularıyla yaptığı toplantıda onlardan Beşiktaş'a karşı ön alanda baskı yapmamalarını isteyerek, "Rakibi kendi alanınızda karşılayın. Bunu başarırsak Beşiktaş'ın hızını keseriz. Sakin kalmalı ve Beşiktaş'ın açıklarını kollamalıyız. Rakibi durdurduğumuz takdirde tüm kozlar elimize geçecek. Pas trafiğini kesmek de bize turu getirir"diye konuştu.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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