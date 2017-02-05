Önce bekle sonra vur

Fenerbahçe TeknikDirektörü Advocaat,Beşiktaş'ı imha planınıbelirledi. Kayserispor maçındansonra Beşiktaş'layatıp Beşiktaş'la kalkanHollandalı hocaSiyah-Beyazlı takımıkupadan elemeyi kafasınakoydu. Orta sahada Souza,Mehmet Topal ve Ozan Tufan'ıbir arada oynatmayı planlayantecrübeli hoca ayrıca Beşiktaş'ınpas bağlantısını keserekoyunda üstünlüğü ele geçirmeyihedefliyor. Rakip takımda yeralan Talisca, Atiba, Oğuzhan'ıdurdurarak pas trafiğini kesmekisteyen Advocaat bunu başardıktansonra bitirici darbeyi vurarakSiyah-Beyazlı takımı kupa dışınaitmeyi düşünüyor.
PAS TRAFİĞİNİ KESMEK TURU GETİRİR Advocaat oyuncularıyla yaptığı toplantıda onlardan Beşiktaş'a karşı ön alanda baskı yapmamalarını isteyerek, "Rakibi kendi alanınızda karşılayın. Bunu başarırsak Beşiktaş'ın hızını keseriz. Sakin kalmalı ve Beşiktaş'ın açıklarını kollamalıyız. Rakibi durdurduğumuz takdirde tüm kozlar elimize geçecek. Pas trafiğini kesmek de bize turu getirir"diye konuştu.
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