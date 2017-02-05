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Meriç: Seneye şampiyonluğa oynayacağız

Meriç: Seneye şampiyonluğa oynayacağız
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, umutlu konuştu. Meriç, "Yaptığımız transferler sonuçlarını vermeye başladı. Trabzonspor üzerine koyarak devam edecek. 50'nci yılda mevcut takıma kaliteli oyuncuları takviye ederek şampiyonluğa oynayacağız" dedi.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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