Kayseri Gençler’i yıktı

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. ATV'den yayınlanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sarı-kırmızılı ekibin gollerini, Welliton (2) ve Uğur Çiftçi (kendi kalesine) attı. G.Birliği'nin iki golünü ise Serdar Gürler ve Etien Velikonja kaydetti. Kayseri'de 2 asist yapan Güray Vural da sahanın yıldızlarından oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Yalçın'ın göreve başladığı Başakşehir karşılaşmasında aldığı 5-0'lık mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.