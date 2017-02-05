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Kayseri Gençler’i yıktı

ATV’den canlı yayınlanan maçta Gençlerbirliği’ni Ankara’da 3-2 mağlup eden Kayserispor, çıkışını sürdürdü ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çeryek finale yükseldi

Kayseri Gençler’i yıktı
Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. ATV'den yayınlanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sarı-kırmızılı ekibin gollerini, Welliton (2) ve Uğur Çiftçi (kendi kalesine) attı. G.Birliği'nin iki golünü ise Serdar Gürler ve Etien Velikonja kaydetti. Kayseri'de 2 asist yapan Güray Vural da sahanın yıldızlarından oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Yalçın'ın göreve başladığı Başakşehir karşılaşmasında aldığı 5-0'lık mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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