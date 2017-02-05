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Kaptan köşkü Oğuzhan’ın

’ün F.Bahçe maçında sahaya kaptan çıkacağı iddialarına Güneş son noktayı koydu. Takımın kaptanı derbi maçında da Oğuzhan olacak

Kaptan köşkü Oğuzhan’ın
Beşiktaş'ta hafta başından itibaren Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe maçında sahaya kaptan olarak çıkacağı konuşuldu, durdu. Gökhan'ın eski takımına karşı kaptan çıkıp çıkmaması tartışılırken bu konuda farklı fikir ayrılıkları oluştu. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş bu söylentilere son naktayı koyarak Fenerbahçe karşısında Oğuzhan'ın kaptan olarak çıkmasına karar verdi.

PSİKOLOJİK ETKİ
'ün bu maçta kaptan olmasının Oğuzhan'ı psikolojik olarak etkilemesinden çekinen Şenol Güneş bu nedenle Oğuzhan'ı tercih etti.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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