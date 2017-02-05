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Kaleci ’in boşu yok!

Galatasaray’ın yedek kalecisi, 14 maçın tamamında gol yedi (20). Taraftarlar ise adeta isyan etti.

Kaleci Cenk Gönen’in boşu yok!
Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yedeği Cenk Gönen, şansını yine iyi kullanamadı. Tecrübeli eldiven Galatasaray'da 14 maça çıktı ve bu maçların tamamında gol yedi.

MORALİ ÇOK BOZUK
Galatasaraylı kaleci, 14 maçta kalesinde toplam 20 gol gördü. Dün yediği gollerde oldukça şanssız olan Cenk'in maçtan sonra moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi. Tecrübeli kalecinin performansı taraftarlarını da çıldırttı. Galatasaray taraftarı sosyal medyadan Cenk Gönen'e yüklendi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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