Hakem görevini yaptı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Pes diyorumartık. Hakem Mete Kalkavan görevini yaptı. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada ofsayttan bize gol attılar. Emre Belözoğlu dirsek attı, kırmızı kart vermedi. Galatasaray taraftarları bize gösterdiği tepkide haklıdır. Tek cümle söylüyorum... Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra, kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Bütün ülkenin dikkatine sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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