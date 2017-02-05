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Fenerbahçe’yi üzgün göndereceğiz

Beşiktaş’ın yıldız ismi derbi maçıyla ilgili olarak, “F.Bahçe’yi üzgün göndereceğiz” ifadesini kullandı

Fenerbahçe’yi üzgün göndereceğiz
Kartal'ın Portekizli yıldızı , F.Bahçe'yi Vodafone Arena'dan üzgün göndereceklerini söyledi. Quaresma, "Bu maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Son haftalarda yükselen performansımızla çeyrek finale yükselen taraf biz olacağız" dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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