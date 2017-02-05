Fenerbahçe filede tutulmuyor !

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Venüs Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
SETLERDE DE ÇEKİŞME VARDI
Setler, 21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16 bitti. Sonuçlar: İdmanocağı-Bursa BŞ Bld.: 3-1, Beşiktaş-Çanakkale Bld: 1-3. Seramiksan- G.Saray: 0-3, Sarıyer Bld.-Halkbank: 1-3.
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