Emmanuel Adebayor’a sevgi seli

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Başakşehir'in kadrosuna kattığı Togolo yıldız golcü Adebayor'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli oyuncu 34. dakikada Abdullah Avcı tarafından ısınmaya gönderildi.
67'DE OYUNA GİRDİ
Yıldız futbolcu, 67. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu. Adebayor, 15 Mayıs 2016'dan bu yana kulüp futbolundaki ilk resmi maçına çıktı.
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