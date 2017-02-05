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Emmanuel Adebayor’a sevgi seli

Emmanuel Adebayor’a sevgi seli
Başakşehir'in kadrosuna kattığı Togolo yıldız golcü Adebayor'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli oyuncu 34. dakikada Abdullah Avcı tarafından ısınmaya gönderildi.

67'DE OYUNA GİRDİ
Yıldız futbolcu, 67. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu. Adebayor, 15 Mayıs 2016'dan bu yana kulüp futbolundaki ilk resmi maçına çıktı.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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