Dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Arena'daki derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finalist oldu.

Gerginliği üst düzeyde olduğu maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıda Beşiktaş'tan Dusko Tosic'in kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe, bir kişi oynamanın avantajını rakip sahada daha çok gözükerek iyi kullandı. Maçın 72. dakikasında Robin van Persie'nin golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, rakibine Vodafone Arena'da da ilk yenilgisini tattırmış oldu.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



27. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Kjaer'e çarparak kornere çıktı.



30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.

38. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Adriano'nun soldan ortaladığı topa Oğuzhan uzak mesafeden kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.39. dakikada siyah-beyazlılar Talisca ile bir kez daha şansını denedi. Brezilyalı oyuncunun uzak mesafeden çektiği şutta Volkan Demirel direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Talisca'nın röveşatasında Volkan Demirel gole izin vermedi.Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lens'in pasında ceza sahası içinde Atiba'ya çarpan topa Sow röveşatayla vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanına çarpıp yeniden oyun alanına döndü.72. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan Lens'in arka direğe ortaladığı topu Van Persie filelere gönderdi: 0-184. dakikada Lens, Adriano'dan sıyrılarak ceza sahası dışından sert vurdu, top Fabricio'dan sekti.86. dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, yeni stadında ilk kez kaybetti. Geçtiğimiz sezon sonunda açılışını yaptığı Vodafone Arena'da bugüne kadar oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bugüne kadar 12 lig maçı, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi ve 3 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerine kaybetmemişti.Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, derbi galibiyetinde başrol oynadı.

Hollandalı santrfor, birçok açıdan derbiye damga vurdu. İlk yarıda Tosic'le girdiği diyalog sonucunda Sırp oyuncunun kırmızı kart görmesine sebebiyet veren Van Persie, 72. dakikada ise takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

Van Persie, bu golle Türkiye kariyerinde derbilerdeki gol sayısını ise 4'e yükseltti. Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe kariyerindeki 2. golünü atan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a da iki gol kaydetmişti.

Öte yandan Van Persie, Vodafone Arena'da Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk isim olarak da tarihe geçti. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Van Persie, gol sayısını ise 10'a yükseltti.

FENERBAHÇE 27 AY SONRA DEPLASMANDA DERBİ KAZANDI

Fenerbahçe, 27 ay sonra deplasmanda derbi kazanmayı başardı.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2 Kasım 2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Beşiktaş karşısında alan Fenerbahçe, bu maça kadar son 3 derbiyi de galip bitirememişti. Galatasaray'a birer kez yenilip berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bir defa kaybetmişti. Fenerbahçe, deplasmanda 27 ay sonra derbide Beşiktaş'ı yenerek kupada çeyrek finalist olmayı başardı.

ADVOCAAT'IN "OFSAYT YOK" İTİRAZI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bir pozisyonda ataklarının ofsaytla kesilmesine çok sinirlendi.

Maçın 80. dakikasında savunmadan atılan topla buluşan ve tehlikeli bir atak oluşturmak üzere olan Josef de Souza'nın pozisyonu ofsayt gerekçesiyle durduruldu. Pozisyonun ofsayt olmadığını savunan Advocaat başta olmak üzere sarı-lacivertli teknik heyet kulübeden fırlayarak yardımcı hakem Mehmet Cem Satman'ın bulunduğu bölgeye doğru koştu. Advocaat ve yardımcıları pozisyonda sert bir şekilde itiraz etti.

SOW'UN RÖVEŞATASI DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, 49. dakikada golle burun buruna geldi.

Attığı röveşata golleriyle dikkati çeken Sow'un 49. dakikada yaptığı estetik vuruş direğe takıldı.

OZAN TUFAN TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan ve idari menajeri Hasan Çetinkaya taraftarlar tartıştı.

Maçın son dakikalarında Ozan, kale arkasındaki taraftarlarla diyaloğa girdi. Ozan Tufan, sahaya yabancı madde atılması üzerine tribünlere elleriyle hareket yaptı.

HASAN ÇETİNKAYA'NIN KAFASI KANADI

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın kafası tribünlerden gelen yabancı bir cisim yüzünden kanadı.

Maç sonu tribünlerden atılan yabancı cisimlerden biri Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kafasının ön kısmı açılan Çetinkaya'nın ilk tedavisi kulüp doktoru tarafından soyunma odasında yapıldı.

VODAFONE ARENA'DAKİ İLK YENİLGİ

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçta aldı.

Geçen sezon hizmete girmesinin ardından stadında başarılı sonuçlara imza atan siyah-beyazlı takım, buradaki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki 19. maçta Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

GERGİN İLK YARIDA BİR KIRMIZI KART

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında sık sık gerginlikler yaşanırken, Beşiktaş'tan Dusko Tosic 41. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadelenin ilk gerginliği 8. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Fenerbahçe'den Robin van Persie arasında yaşandı. Van Persie, bu pozisyonda Oğuzhan'ı iterken hakem her iki oyuncuyu uyarmakla yetindi.

Karşılaşmadaki ikinci gerginlik Alper Potuk ile Oğuzhan arasında oldu. Hakem Ali Palabıyık, bu gerginlikte de oyuncuları uyardı.

İki takım arasındaki kupa mücadelesinde en kritik dakika 41. dakikada yaşandı. Fenerbahçe atağında kendisine faul yapan Van Persie'ye tepki gösteren ve bu oyuncuyu kafasıyla iten Dusko Tosic'e Ali Palabıyık kırmızı kart gösterdi. Van Persie ise yaptığı faul nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Bu pozisyonun ardından saha karıştı. Her iki takım oyuncuları arasındaki gerginlik büyürken, siyah-beyazlı oyuncular Tosic'i sakinleştirmekte zorluk yaşadı. Van Persie'ye hamle yapmak isteyen Sırp savunma oyuncusunu takım arkadaşı Atiba Hutchinson, durdurmaya çalıştı.

Tosic, kariyerinde resmi maçlardaki ilk kırmızı kartı da siyah-beyazlı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda gördü.

Sahadaki gerginlik tribünlere de yansıdı ve bir siyah-beyazlı taraftar, tribünden atlayarak sahaya girmeye çalıştı. Emniyet güçleri bu kişiyi yakalayarak saha dışına çıkardı. Güvenlik güçleri, bir Beşiktaşlı taraftarın da sahaya girmesini engelledi.

Yaşanan olaylar nedeniyle maç 5 dakika kadar durdu. Gerginliğin yatışmasının ardından karşılaşma durduğu yerden devam etti ve ilk yarı tamamlandı.

GÜNEŞ'İN BÜYÜK ÖFKESİ

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesinin ardından saha kenarında hakemleri bekleyen Şenol Güneş, kendisiyle diyaloğa giren Fenerbahçeli Simon Kjaer ile tartıştı.

Sarı-lacivertli oyuncuya eliyle müdahale eden Güneş'i yardımcıları sakinleştirmekte zorlandı. Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel de Şenol Güneş'i sakinleştirmek isterken, tecrübeli teknik adam bu sırada kendisini tutmaya çalışan antrenör Tamer Tuna'ya da sert tepki göstererek eliyle itti.

Maçın hakemleri, ilk yarının bitmesinin ardından soyunma odasına gitmek için saha içinde bir süre beklemek zorunda kaldı. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle soyunma odasına giden bölümde güvenlik güçleri önlem aldı. Saha kenarındaki körüğün biraz daha öne getirilmesinin ardından Ali Palabıyık ve yardımcıları soyunma odasına gitti.

PENALTI İTİRAZI SONRASI SAHA BİR KEZ DAHA KARIŞTI

Maçın 90+2. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular, Marcelo'nun şutunda ceza alanı içinde topu önlemeye çalışan Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimi de aynı yönde itirazda bulunurken, Beşiktaş yarı alanı içinde Fenerbahçe kendi yedek oyuncuların bulunduğu bölümde faul atışı kazandı. Sarı-lacivertli takımın yedek oyuncularının arkasındaki tribünde bulunan siyah-beyazlı taraftarların tepkileri sonrası Fenerbahçeli teknik heyet saha kenarına geldi. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları da yaşanan gerginliğin içinde yer alırken, Ali Palabıyık siyah-beyazlı takımın yedek oyuncusu Aras Özbiliz'e sarı kart gösterdi.

Bu gerginlik sırasında da tribünden atlayan bir Beşiktaş taraftarı saha içine girerek Fenerbahçeli futbolculara yöneldi. Beşiktaşlı oyuncuların engellemeye çalıştığı bu kişiyi güvenlik elemanları saha dışına çıkardı.

Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından sahaya yabancı madde attı. Siyah-beyazlı takımda Quaresma ve Cenk Tosun, maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Maçın hakemleri ilk yarıda olduğu gibi karşılaşma sonunda da bir süre daha saha ortasında bekledi. Beşiktaşlı taraftarlar, hakemlerin soyunma odasına gidişi sırasında sahaya yabancı madde attı.

BU SEZONKİ 4. KIRMIZI KART

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kırmızı kartı Tosic gördü.

Siyah-beyazlı takımda, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta Necip Uysal kırmızı kart görürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Dinamo Kiev karşısında Andreas Beck ile Vincent Aboubakar cezalandırılmıştı.

İLK YARIDAKİ BASKI GOL GETİRMEDİ

Beşiktaş, ilk yarıda rakibine baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Siyah-beyazlı takım, özellikle Anderson Talisca ile yakaladığı önemli pozisyondan yararlanamadı.

İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan şut atamayan ve korner kullanamayan Fenerbahçe karşısında 5 kez korner kazanan Beşiktaş, bunları da değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı takımda korner atışı sırasında Ricardo Quaresma, kendisine destek veren siyah-beyazlı taraftarlara formasını öperek karşılık verdi.

Karşılaşmayı 35 bin 625 bin biletli seyirci izlerken, maç boyunca her iki takımın taraftarları küfürlü tezahüratta bulundu.

34 YILLIK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Siyah-beyazlı takım, rakibi karşısındaki 34 yıllık üstünlüğünü de koruyamadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti. Üç kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 9'unda ise siyah-beyazlı takım tur atlayan takım oldu.

Rakibine kupada son olarak 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen yenilen Beşiktaş, sonraki 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

TAKIM, YENİDEN SAHAYA ÇIKTI

Maçın bitmesinin ardından soyunma odasına giden Beşiktaşlı futbolcular, Ricardo Quaresma liderliğinde sahaya gelerek tarafları selamladı.

Taraftarlar oyunculara büyük destek verirken, Quaresma çıkardığı formasını öptü.

VODAFONE ARENA'DA İLK KEZ GOL ATAMADI

Beşiktaş, Vodafone Arena'da ilk kez gol atamadı.

Siyah-beyazlı takım, daha önce yaptığı 18 maçta hücumda etkili olarak rahat gol bulurken, Fenerbahçe ile yaptığı kupa mücadelesinde bu sevinci yaşayamadı.