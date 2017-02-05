Castillo yarıda bıraktı

Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak bordo-mavili takımda hazırlıklar sürüyor. Trabzonspor'un gerçekleştirdiği son antrenmanda Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun sakatlandığı ve antrenmanı yarıda bıraktığı ifade edildi. Castillo'nun ciddi bir sakatlığının olmadığı ve tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktığı öğrenildi.