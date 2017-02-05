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Beşiktaş bizim için geri dönüş maçı

F.Bahçe’nin tecrübeli kalecisi , “Beşiktaş bizim için geri dönüş maçı.Turu geçen biz olacağız”dedi

Beşiktaş bizim için geri dönüş maçı
F.Bahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel Beşiktaş'tan çekinmediklerini söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş bizim için geri dönüş maçı olacak. Bu maçı kazanırsak hem turu geçeriz hem de lig yarışında moral kazanırız. Derbi maçına çok iyi motiv e olduk. Turu geçen biz olacağız" dedi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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