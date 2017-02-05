F.Bahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel Beşiktaş'tan çekinmediklerini söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş bizim için geri dönüş maçı olacak. Bu maçı kazanırsak hem turu geçeriz hem de lig yarışında moral kazanırız. Derbi maçına çok iyi motiv e olduk. Turu geçen biz olacağız" dedi.