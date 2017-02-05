3 kulvarda da söz sahibiyiz

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak bu sezon 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyledi. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ile evlerinde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini ifade eden Albayrak, "Bu maçı uzatmaya ya da penaltılara bırakmadan geçmek istiyoruz. Takım istim üzerinde. Taraftarımızla turu geçeriz" dedi.