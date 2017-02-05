Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak bu sezon 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyledi. Ezeli rakipleri Fenerbahçe ile evlerinde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini ifade eden Albayrak, "Bu maçı uzatmaya ya da penaltılara bırakmadan geçmek istiyoruz. Takım istim üzerinde. Taraftarımızla turu geçeriz" dedi.
3 kulvarda da söz sahibiyiz
Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak bu sezon 3 kulvarda da iddialı olduklarını söyleyerek, “Fenerbahçe’yi eleyeceğiz” dedi
Etiketler: metin albayrak
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Gazete
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