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2010/11 sezonundan sadece onur kaldı

M.Yumlu’nun da ayrılmasıyla 2010/11 sezonundan sadece Onur Kıvrak kaldı

2010/11 sezonundan sadece onur kaldı
Mustafa Yumlu'nun ara transferde Akhisar Belediyespor'a gitmesinin ardından, bordo-mavili takımın 82 puanla ligi averajla 2. bitirdiği 2010-2011 sezonu kadrosundan kalan tek isim Onur Kıvrak oldu. Trabzonspor'un, Karşıyaka'dan 15 Ocak 2008'de kadrosuna kattığı Onur Kıvrak, 9 yıldır bordo-mavili takımda görev yapıyor.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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