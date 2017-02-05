15’e kadar gol atalım

Şenol Güneş, Fenerbahçekarşısında sonucaerken gitmek istiyor.Beşiktaş Teknik Direktörüfutbolcularıyla kupa maçı öncesiyaptığı son toplantıda Fenerbahçekarşısında izlenecekolan stratejiyi belirledi. Rakiplerininçok kırılgan bir yapıyasahip olduğunun altını çizentecrübeli hocanın, "İlk 15 dakikabizim için çok önemli. Budakikada 1 gol bulursak Fenerbahçe'yimoralmen yıkar.Maçta skor üstünlüğü yakalamakonları hataya dazorlar. Konyaspor maçındaoyuna fırtına gibi birbaşlangıç yaparak rakibi sürklaseettiniz. Aynı durumu Fenerbahçemaçında da sizdenbekliyorum" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'Yi SAHASINA HAPSEDiN Ligin 2. yarısına çok iyi başladıklarını takıma anlatan Şenol Güneş, "Eğer tempomuzu korursak bu maçtan kolay sıyrılır ve çeyrek final vizesini alırız. Fenerbahçe'yi ilk dakikalar sahasına hapsedip kazanma azminizin ne kadar yüksek olduğunu gösterin. Kendi evimizde saha ve seyirci avantajıyla zor maçı kolaya çevirecek güçteyiz" dedi.
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