15’e kadar gol atalım

Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında sonuca erken gitmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü futbolcularıyla kupa maçı öncesi yaptığı son toplantıda Fenerbahçe karşısında izlenecek olan stratejiyi belirledi. Rakiplerinin çok kırılgan bir yapıya sahip olduğunun altını çizen tecrübeli hocanın, "İlk 15 dakika bizim için çok önemli. Bu dakikada 1 gol bulursak Fenerbahçe'yi moralmen yıkar. Maçta skor üstünlüğü yakalamak onları hataya da zorlar. Konyaspor maçında oyuna fırtına gibi bir başlangıç yaparak rakibi sürklase ettiniz. Aynı durumu Fenerbahçe maçında da sizden bekliyorum" dediği öğrenildi.



FENERBAHÇE'Yi SAHASINA HAPSEDiN

Ligin 2. yarısına çok iyi başladıklarını takıma anlatan Şenol Güneş, "Eğer tempomuzu korursak bu maçtan kolay sıyrılır ve çeyrek final vizesini alırız. Fenerbahçe'yi ilk dakikalar sahasına hapsedip kazanma azminizin ne kadar yüksek olduğunu gösterin. Kendi evimizde saha ve seyirci avantajıyla zor maçı kolaya çevirecek güçteyiz" dedi.