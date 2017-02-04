Volkan Şen Bursa’ya yetişecek

Devre arasındaki hazırlık kampında arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen, yarın kupadaki önemli derbide de takımını yalnız bırakacak. Ancak Volkan'ın ligdeki Bursa deplasmanına yetişebileceği ifade edildi. Yıldız futbolcu, "Bu kritik süreçte takıma faydalı olamamak beni çok üzüyor. Dışardan izlemek gerçekten çok zor. Umarım sağlıklı bir şekelide dönerim" dedi.