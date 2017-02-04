Tüm gözler Adebayor’da

Başakşehir ile Galatasarayarasında oynanacak Türkiye Kupasımaçında kuşkusuz tüm gözler EmmanuelAdebayor'un üzerinde olacak.
İKİNCİ YARI OYNAYACAK
Transferin son gününde Başakşehirile 1.5 yıllık sözleşme imzalayandünyaca ünlü Togolu yıldız, yeni takımıylailk sınavını Galatasaray önündeverecek. Teknik direktör AbdullahAvcı'nın yüzde yüz hazır olmayan Adebayor'ukulübede oturtacağı ve karşılaşmanıngidişatına göre ikinci yarıdaşans vereceği öğrenildi.
UMARIM GOLLER ATARIM
İlk maçını Galatasaray'a karşı oynayacağı için mutlu olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Adebayor, "Başakşehir'e kısa sürede adapte oldum. Herkes çok ilgili ve yardımcı. Galatasaray çok önemli ve büyük bir takım. İlk maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Umarım atacağım gollerle takımıma katkı sağlarım" açıklamasını yaptı.
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