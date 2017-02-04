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Tüm gözler Adebayor’da

Başakşehir’in transferin son gününde aldığı dünyaca ünlü Togolu yıldız bu akşam ilk kez forma giyecek...

Tüm gözler Adebayor’da
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası maçında kuşkusuz tüm gözler Emmanuel Adebayor'un üzerinde olacak.

İKİNCİ YARI OYNAYACAK
Transferin son gününde Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü Togolu yıldız, yeni takımıyla ilk sınavını Galatasaray önünde verecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzde yüz hazır olmayan Adebayor'u kulübede oturtacağı ve karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda şans vereceği öğrenildi.

UMARIM GOLLER ATARIM
İlk maçını Galatasaray'a karşı oynayacağı için mutlu olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Adebayor, "Başakşehir'e kısa sürede adapte oldum. Herkes çok ilgili ve yardımcı. Galatasaray çok önemli ve büyük bir takım. İlk maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Umarım atacağım gollerle takımıma katkı sağlarım" açıklamasını yaptı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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