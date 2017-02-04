Tosic’e 3. yıl için 45’er dakika şartı

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Tosic'in sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu. Tosic bu yıldan itibaren 2019'a kadar en az 60 maçın her birinde 45 dakika ve üzeri forma giyerse +1 yıllık opsiyon devreye girecek.