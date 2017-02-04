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Teknik mi fizik mi?

Yarınki dev öncesi ve ’nin röntgenini çektik... Kartal teknik özellikleri ile, Kanarya ise fiziki gücüyle ön plana çıkıyor... İşte iki takımın bütün eksi ve artıları.

Teknik mi fizik mi?
Türkiye yarın oynanacak dev ye kilitlendi... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Nefesleri kesecek buluşma öncesinde iki takımın röntgenini çektik, artı ve eksilerini masaya yatırdık.

SİLAHLARI ÇOK FARKLI
Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş takım halinde tüm teknik istatistiklerde Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor. Rakibinden pas ortalaması, isabetli pas sayısı ve pas yüzdesinde önde olan Siyah- Beyazlılar, daha fazla topla oynuyor, şut çekiyor ve çerçeveyi buluyor. Buna karşılık Fenerbahçe'nin de fiziki üstünlüğü dikkatleri çekiyor. Sarı- Lacivertliler; top çalma, top kapma, hava topu kazanma ve ikili mücadele yüzdesi gibi önemli istatistiklerde Beşiktaş'ın önünde yer alıyor. Silahları çok farklı olan iki takımın buluşmasında kimin güleceği ise merak konusu.



BİRİ KAFACI, BİRİ SAĞCI
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gol analizi yapıldığında da ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Kartal ligde attığı 39 golün 11'ini sağ ayakla, 8'ini sol ayakla, 11'ini ise kafayla kaydetti. Fenerbahçe ise daha sağcı!.. Kanarya 38 golün tam 21'ini sağ ayakla ağlara yolladı. Fener buna karşın sol ayakla sadece 3, kafayla da 6 gol bulmayı başardı.



ONUR ÖZKAN
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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