Teknik mi fizik mi?

Türkiye yarın oynanacak dev derbiye kilitlendi... Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Nefesleri kesecek buluşma öncesinde iki takımın röntgenini çektik, artı ve eksilerini masaya yatırdık.
SİLAHLARI ÇOK FARKLI
Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaştakım halinde tüm teknik istatistiklerdeFenerbahçe'nin önünde yeralıyor. Rakibinden pas ortalaması, isabetlipas sayısı ve pas yüzdesinde önde olan Siyah-Beyazlılar, daha fazla toplaoynuyor, şut çekiyorve çerçeveyi buluyor.Buna karşılıkFenerbahçe'nin defiziki üstünlüğü dikkatleriçekiyor. Sarı-Lacivertliler;top çalma, top kapma, havatopu kazanma ve ikili mücadeleyüzdesi gibi önemli istatistiklerdeBeşiktaş'ın önünde yer alıyor.Silahları çok farklı olan iki takımın buluşmasındakimin güleceği ise merak konusu.
BİRİ KAFACI, BİRİ SAĞCI Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gol analizi yapıldığında da ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Kartal ligde attığı 39 golün 11'ini sağ ayakla, 8'ini sol ayakla, 11'ini ise kafayla kaydetti. Fenerbahçe ise daha sağcı!.. Kanarya 38 golün tam 21'ini sağ ayakla ağlara yolladı. Fener buna karşın sol ayakla sadece 3, kafayla da 6 gol bulmayı başardı.
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