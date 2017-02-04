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Samandıra’da yüksek tempo

Samandıra’da yüksek tempo
Kupa maçı için hazırlıklarını sürdünen Fenerbahçe dün yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmannın son bölümü taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı süren Volkan Şen ve Salih Uçan takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe son çalışmasını bu akşam yapacak.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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