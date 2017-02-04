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RVP&Sow 11’e dönüyor

Kupa derbisinde Fernandao kızağa çekiliyor. Santrfor’a RVP geçiyor. Lens yine sağda. Solda ise Moussa Sow forma giyecek

RVP&Sow 11’e dönüyor
Fernandao'nun mücadele gücü yüksek maçlardaki olumsuz performansı Advocaat'ın gözünden düşmesine neden oldu. Hollandalı teknik adam bu nedenle Robin van Persie'yi A planı olarak düşünmeye başladı. Hollandalı golcünün fiziksel olarak son durumuna bakılacak herhangi bir eksik gözlenmezse Beşiktaş maçında ilk 11 başlayacak. Salih'in sakatlığından doğan boşluk nedeniyle kanatta görevlendirilen Alper Potuk orta alana çekilecek Afrika Kupası'ndan hazır dönen Sow sol kanatta görevlendirilecek.

BAŞKA SÜRPRİZ YOK
Savunma ve orta sahada başka sürprizlerin olması beklenmiyor. Ancak sakatılığı geçen RVP ile Afrika Kupası'dan hazır dönen Sow'un performansı da bu önemli derbi öncesinde merak konusu.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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